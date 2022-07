Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Pkw auf Wanderparkplatz aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter machten sich am Freitagmorgen zwischen 09:00 und 10:00 Uhr an einem Seat Ibiza zu schaffen, der in Marbach auf einem Wanderparkplatz im Gewann Frühmeßhöfer Feld geparkt war. Während die 54-jährige Besitzerin des Seat mit ihrem Hund spazieren ging, brachten die Täter mit unbekanntem Werkzeug eine Seitenscheibe des Pkw zum Bersten und entwendeten die im Fahrzeug liegende Handtasche der 54-Jährigen. Der Sachschaden am Seat beläuft sich auf rund 500 Euro, in der Handtasche befanden sich Bargeld und Wertsachen in vierstelliger Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 mit dem Polizeirevier Marbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell