Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Leicht verletzt wurde eine 17-jährige Fahrerin eines E-Scooters, als sie am Freitagabend gegen 18:00 Uhr den Zebrastreifen der Grabenstraße in Marbach am Neckar überquerte. Eine 19-jährige Fahrzeuglenkerin wollte mit ihrem VW Passat von der Charlottenstraße in die Grabenstraße abbiegen und konnte trotz eingeleiteter Bremsung einen Zusammenstoß mit der 17-Jährigen nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall kam die 17-jährige zu Fall und verletzte sich hierbei an der Stirn, sowie den Unterarmen. Sie wurde durch einen vor Ort befindlichen Rettungswagen behandelt.

