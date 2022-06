HZA-EF: Zoll zieht Sportbekleidung aus dem Verkehr

Erfurt (ots) - Bei einer Zollkontrolle am vergangenen Donnerstag auf einem Autohof am Erfurter Kreuz stellten Beamt*innen des Hauptzollamtes Erfurt in einem in Rumänien zugelassenen Kleintransporter insgesamt 7.600 Schmuggelzigaretten fest. Das Fahrzeug hatten sie zuvor aus dem fließenden Verkehr der BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt gezogen und der Kontrolle zugeführt. Die 38 Stangen Zigaretten befanden sich in einem ...

