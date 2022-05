Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Da liegt ein wenig Betäubungsmittel rum" - Mann zeigt Bundespolizisten Drogenversteck

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Gestern (22. Mai) sprach ein 23-Jähriger Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof an. Er habe ein Drogenversteck gefunden. Bundespolizisten stellten die gar nicht mal so geringe Menge an Drogen sicher.

Gegen 14 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof in Essen. Dort sprach sie ein junger Mann an und erklärte, dass er nördlich des Hauptbahnhofes "ein wenig Betäubungsmittel" gefunden habe. Der turkmenische Staatsangehörige aus dem Schwarzwald führte die Beamten zu dem Versteck. Dort staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht, als sie mehrere in Frischhaltefolie eingepackte Einheiten Marihuana vorfanden. Die Bundespolizisten stellten die Drogen sicher und brachten sie zur Wache. Die circa 220 Gramm wurden wenig später der zuständigen Polizei in Essen übergeben, die die weiteren Ermittlungen übernahm. Auch der, wegen Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannte Finder, wird gegebenem falls noch einmal befragt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell