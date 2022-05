Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Über zehn Monate in die Justizvollzugsanstalt - Bundespolizei nimmt gesuchten Mann fest

Düsseldorf (ots)

Am vergangenen Freitagabend (20.05.2022) wurde, im Rahmen einer stichprobenartigen Einreisekontrolle eines Fluges aus Danzig/Polen, ein 46-jähriger Mann kontrolliert, nach welchem gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte bereits im Februar 2014 einen Haftbefehl wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln gegen den polnischen Staatsangehörigen erlassen. Laut diesem wurde der Mann im August 2011 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Hiervon verblieb eine Restfreiheitsstrafe von 317 Tagen. Die Bundespolizisten eröffneten dem in Polen lebenden Mann den Haftbefehl und übergaben ihn an die Justizbehörden.

Eine knappe halbe Stunde zuvor wurde außerdem ein 28-jähriger rumänischer Staatsangehöriger zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Bukarest/Rumänien vorstellig, der ebenfalls zur Fahndung ausgeschrieben war. In diesem Fall hatte die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) im Januar dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Diebstahls gegen den im September 2021 Verurteilten ausgestellt. Die Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen konnte der in Rumänien lebende Mann jedoch abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte der Mann seine Reise fort.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell