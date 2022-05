Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt im Gelsenkirchener Hauptbahnhof zwei gesuchte Männer fest

Gelsenkirchen - Dortmund (ots)

Gestern Abend (22. Mai) kontrollierten Bundespolizisten im Gelsenkirchener Hauptbahnhof zwei Männer. Beide Personen wurden mit einem Haftbefehl gesucht.

Gegen 20:00 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof in Gelsenkirchen. Dort hielten sie einen 29-jährigen Dortmunder an. Während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund nach dem Mann suchte. Das Amtsgericht Dortmund hatte den Mann wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 700 Euro verurteilt. Der irakische Staatsbürger konnte durch die Zahlung der Geldstrafe einen Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt abwenden. Da die Polizisten bei einer Durchsuchung des Mannes ein verbotenes Einhandmesser auffanden, leiteten sie ein Ermittlungsverfahren nach dem Waffengesetz sein.

Wenig später, gegen 23 Uhr, hielten Bundespolizisten einen 44-Jährigen an. Auch hier ermittelten die Beamten, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Essen gesucht wurde. Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte den Mann im vergangenen Jahr wegen des Betruges zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt. Da der rumänische Staatsbürger die Summe nicht bezahlt hatte, ist ein Haftbefehl erlassen worden.

Bundespolizisten brachten den Gelsenkirchener wenig später in eine Justizvollzugsanstalt

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell