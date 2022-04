Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Diebstahl aus Garage in Wülfingen -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Im Zeitraum von Montag, dem 04.04.2022 gegen 16:30 Uhr und Dienstag, dem 05.04.2022 gegen 06:00 Uhr kam es in Wülfingen in der Straße "In den Wippen" zu einem versuchten Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, das Rolltor einer Garage aufzuziehen. Dieses ließ sich jedoch nur wenig öffnen und blockierte, so dass ein Eindringen in die Garage nicht gelang und der Täter sich entfernte. Mögliche Zeugen, die in dem Tatzeitraum etwas bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

