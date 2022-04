Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hoher Schaden durch Diebstahl mehrerer Treckerreifen und Dieseldiebstahl

Hildesheim (ots)

Bockenem: (fie) In der Nacht von Dienstag, 05.04.2022, auf Mittwoch, 06.04.2022, haben bislang unbekannte Täter vom Gelände eines Landtechnik Betriebes in der Walter-Althoff-Straße in Bockenem auf spektakuläre Weise mehrere, neue Schlepperreifen entwendet. Diese schadensträchtige Tat muss sich in der Zeit von 17 Uhr am Dienstag bis 7 Uhr am Mittwoch ereignet haben. Die Täter überkletterten hierzu vermutlich den Zaun zum Betriebsgelände und nutzten für ihre Tat einen auf dem Betriebsgelände abgestellten Radlader des betroffenen Unternehmens. Auf derzeit unbekannte Weise verschafften sie sich Zugang zum Radlader und nahmen ihn in Betrieb, um mit diesem anschließend zunächst den Zaun des Geländes zu durchbrechen. Dann verbrachten sie mit dem Fahrzeug offenbar die großen Reifen zu einem bislang unbekannten, vermutlich im Nahbereich abgestellten, größeren Transportfahrzeug. Es ist zu vermuten, dass dieses in der angrenzenden Karl-Binder-Straße gestanden hat. Nach Verladung des Diebesgutes wurde der Radlader auf einem angrenzenden Feld abgestellt und in der Führerkabine Löschschaum versprüht, womit offenbar Spuren vernichtet werden sollten. Im Anschluss entfernten sich die Täter mit dem Diebesgut und dem Transportfahrzeug in bislang unbekannte Richtung. Neben den hochwertigen Treckerreifen in einem Gesamtwert von mehreren 10.000 EUR ist zudem eine sogenannte Palettengabel vom Radlader im Wert von etwa 2.500 EUR entwendet worden. Darüber hinaus ist eine weitere Tat im Nahbereich und im gleichen Tatzeitraum bekannt geworden: Aus einem in der Karl-Binder-Straße abgestellten Baustellenfahrzeug wurden 200 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Es könnte sein, dass dies mit dem vorgenannten Diebstahl in Verbindung steht. Intensive Ermittlungen zu beiden Taten sind durch die Polizei in Bad Salzdetfurth aufgenommen worden. Diese hofft nun auf weitere Hinweise von Zeugen, die diese auffällige und zeitlich aufwendige Tat beobachtet haben könnten. Die Polizei Bad Salzdetfurth ist jederzeit unter der Telefonnummer 05063/901-115 erreichbar.

