BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle am Wochenende

Münster (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Bundespolizei vier Männer verhaftet, gegen die Haftbefehle bestanden.

In der Nacht zum Freitag (20. Mai) erschien ein 26-jähriger Mann zur Ausreisekontrolle am Flughafen Münster/Osnabrück. Die Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Hannover. Der Deutsche konnte die geforderte, haftbefreiende Summe von knapp 270 Euro leisten und seinen Flug in die Türkei antreten.

Am frühen Freitagmorgen haben Einsatzkräfte einen 41-jährigen Mann im Hauptbahnhof Münster festgenommen. Bei der Überprüfung der Personalien ist festgestellt worden, dass der Deutsche durch das Amtsgericht Leer seit zwei Jahren zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann aus Duisburg hatte noch eine Restfreiheitsstrafe von 12 Tage zu verbüßen. Da er den haftbefreienden Betrag von 314 Euro nicht zahlte, wurde er der JVA Münster überstellt.

Im Weiteren ist am Samstagabend (21. Mai) ein 43-jähriger Mann an der Fahrdienstleiterrampe in der Nähe zum Münsteraner Hauptbahnhof angetroffen worden. Bei der Kontrolle durch die Beamten kam heraus, dass die Staatsanwaltschaft Münster den Letten zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Da er wiederholt gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte, wurde seine Bewährung widerrufen. Der wohnsitzlose Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Polizeigewahrsam zwecks Vorführung beim Amtsgericht am Folgetag zugeführt.

Abschließend haben die Bundespolizisten am Sonntagabend (22. Mai), ebenfalls an der Fahrdienstleiterrampe, einen 23-jähriger Mann kontrolliert. Auch bei ihm ist eine Ausschreibung zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Hannover festgestellt worden. Der Deutsche war wegen einer Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er die haftbefreiende Summe von knapp 1500 Euro nicht zahlen konnte, wurde er der JVA in Münster überstellt.

