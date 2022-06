Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Durchsuchungen in Siegen: 19-Jähriger in Untersuchungshaft - #polsiwi

Siegen (ots)

In den vergangenen Monaten hat die Polizei im Bereich der Siegener Innenstadt eine Häufung von Raubelikten verzeichnet. Im Rahmen von intensiv geführten Ermittlungen hat sich ein Tatverdacht gegen mehrere junge Erwachsene ergeben. In diesem Zusammenhang erwirkte die Staatsanwaltschaft Siegen auf Anregung der Kriminalpolizei einen Haftbefehl gegen einen 19-Jährigen.

Am vergangenen Freitag (10.06.2022) fanden an mehreren Orten in Siegen Durchsuchungsmaßnahmen mit Unterstützung des Wachdienstes statt. Beamte trafen den 19-Jährigen an und nahmen ihn fest. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Bei den Durchsuchungen gelang es der Polizei, einen weiteren 19-jährigen Tatverdächtigen anzutreffen. Gegen ihn wurde ein dreimonatiges Bereichsbetretungsverbot für die Siegener Innenstadt erlassen. Auch die Identität eines dritten Tatverdächtigen ist geklärt. Es handelt sich auch in diesem Fall um einen 19-Jährigen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Siegen dauern an.

