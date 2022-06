POL-SI: Weißer Geländewagen gefährdet Fußgänger #polsiwi

Bad Berleburg / Erndtebrück (ots) - 14 Fahrverbote sind die Bilanz von zwei Geschwindigkeitskontrollen, die der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein am Sonntag (12.06.2022) durchgeführt hat. Zwischen 11:30 Uhr und 15:50 Uhr kontrollierte die Polizei auf der Eder-Lahn-Straße in Bad Berleburg sowie auf der Hauptstraße in Erndtebrück-Schameder. Die Messungen erfolgten jeweils in beide Richtungen. ...

