Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Pkw- Aufbrüche auf Wanderparkplätzen #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (12.06.2022) ist es im Raum Bad Berleburg zu drei Pkw- Aufbrüchen auf Wanderparkplätzen gekommen.

Zwischen 12:45 Uhr und 17:00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines weißen Seat Mii ein. Das Fahrzeug stand auf einem Wanderparkplatz an der B480 am Albrechtsplatz in Bad Berleburg- Girkhausen. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Diebe ein Paar Schuhe und eine Handtasche mit persönlichen Gegenständen.

Zwischen 16:15 Uhr und 17:05 Uhr schlugen unbekannte Täter auf einem Wanderparkplatz am Ende der Trufterhainstraße in Bad Berleburg eine Seitenscheibe eines roten Opels ein. In diesem Fall entwendeten die Langfinger ebenfalls eine Handtasche mit persönlichen Gegenständen.

Eine dritte Tat ereignete sich zwischen 17:30 Uhr und 17:55 Uhr auf einem Wanderparkplatz an der Straße "Im Edertal" in Bad Berleburg- Raumland. In diesem Fall entwendeten die Unbekannten aus einem weißen Skoda eine Geldbörse samt Inhalt, sowie eine im Fußraum befindliche Handtasche mit persönlichen Gegenständen. Wie die Täter in diesem Fall ins Fahrzeuginnere gelangten, ist bislang unklar.

Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der 02751/ 909-0 zu geben.

An dieser Stelle weist die Polizei noch einmal daraufhin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen, um keinen Tatanreiz zu bieten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell