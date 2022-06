POL-EL: Freren - Roller gestohlen

Osterwald (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 14 und 21.30 Uhr die Kasse in einem Hofladen am Vennweg in Osterwald aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

