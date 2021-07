Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Radfahrerin bei Unfall in Natrup-Hagen schwer verletzt

Hagen (ots)

Um kurz nach 18 Uhr kam es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall in Natrup-Hagen, eine Jugendliche wurde dabei schwer verletzt. Eine 41-jährige Frau aus Hagen a.T.W. befuhr mit ihrem Skoda Octavia die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Natruper Straße, als von einem Grundstück unvermittelt eine 17-jährige Hagenerin mit ihrem Mountainbike auf die Straße fuhr. Die Autofahrerin erfasste die Jugendliche, sie kam mit schweren Verletzungen in ein Osnabrücker Krankenhaus. Weshalb die Unfallverursacherin unvermittelt auf die Fahrbahn fuhr, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Am Fahrrad und dem Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

