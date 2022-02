Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Verkehrsunfall aufgrund tiefstehender Sonne

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne kam es am Montagabend, gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1008 bei Renningen. Eine 53 Jahre alte Dacia-Fahrerin kam aus einem Feldweg aus Richtung Maisgraben und wollte die Kreisstraße 1008 überqueren. Hierbei wurde sie mutmaßlich von der tiefstehenden Sonne geblendet, übersah eine 30-Jährige Seat-Fahrerin, die auf der Kreisstraße in Richtung Warmbronn unterwegs war und es kam zur Kollision. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell