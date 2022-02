Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte versucht Seniorin zu bestehlen

Ludwigsburg (ots)

Wegen versuchten Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Sindelfingen gegen eine noch unbekannte Frau, die am Dienstag gegen 10.15 Uhr in der Maichinger Straße in Sindelfingen auffiel. Die unbekannte Täterin rempelte auf Höhe einer Apotheke eine 75 Jahre alte Frau von hinten an und öffnete hierbei den Rucksack der Dame. Mutmaßlich wollte die Unbekannte den Geldbeutel aus dem Rucksack entwenden, was jedoch nicht gelang. Direkt danach begab sich die Täterin zu einem Fahrzeug, das auf der gegenüberliegenden Straßenseite angehalten hatte und aus dem ihr ein ebenfalls unbekannter Mann zuwinkte. In dieses silberne Fahrzeug, an dem vermutlich ausländische Kennzeichen angebracht waren, stieg die Unbekannte ein. Die Täterin soll etwa 20 Jahre alt und korpulent sein. Ihre blonden Haare waren zu einem Zopf zusammengebunden. Der Mann im Fahrzeug dürfte ähnlich alt gewesen sein und trug schwarze Kleidung. Weiterer Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 entgegen.

