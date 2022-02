Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch-Neuweiler: parkenden VW übersehen

Ludwigsburg (ots)

Ein 70 Jahre alter Roller-Fahrer wurde am Dienstag gegen 12.30 Uhr bei einem Unfall in der Schönbuchstraße in Neuweiler verletzt. Der Mann, der in Richtung Breitenstein fuhr, übersah vermutlich einen am Straßenrand abgestellten VW und prallte gegen das Heck des Multivan. In der Folge stürzte der 70-Jährige mitsamt dem Roller auf die Straße. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 12.000 Euro. Der Piaggio Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell