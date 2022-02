Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gebäudebrand in Hemmingen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 02:45 Uhr bemerkte ein Bewohner eines ehemaligen Gasthauses in der Hochdorfer Straße ein Feuer im Haus. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Fünf Bewohner im Alter zwischen 24 und 36 Jahren konnten selbständig ihre Wohnungen verlassen und sich ins Freie retten. Sie blieben unverletzt. Die vier restlichen gemeldeten Personen konnten bei der Überprüfung durch die Feuerwehr nicht angetroffen werden. Das Feuer griff schnell auf ein angrenzendes Nachbarhaus über, aus welchem zwei 73- und 75-jährige Bewohner, ebenfalls unverletzt, gerettet werden konnten. Sie kommen vorübergehend bei Bekannten unter. Neben zahlreichen Rettungskräften war auch Bürgermeister Schäfer vor Ort, der sich um die Unterbringung der restlichen Personen kümmerte. Die Löscharbeiten sind aktuell noch im Gange, weshalb die Hochdorfer Straße noch gesperrt ist. Der Bauhof richtet zurzeit eine örtliche Umleitung ein. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der Sachschaden an den beiden betroffenen Objekten wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Beide Gebäude sind aktuell nicht bewohnbar.

