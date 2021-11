Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Meudt (ots)

Am Mittwoch, dem 03.11.2021, Donnerstag, dem 04.11.2021, sowie dem Dienstag, 09.11.2021, jeweils in der Zeit von 08:00 und 19:30 Uhr, wurden an einem blauen Renault Modus mehrere Reifen zerstochen. Der PKW war an allen Tagen im oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz am Friedhof von Meudt geparkt. Die Vorfälle wurden erst nach der letzten Tat bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Zeugen, welche eine verdächtige Person in den besagten Zeiträumen an dem Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg (02663 98050) zu melden.

