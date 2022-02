Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Unfall an der AS Hildrizhausen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 07:45 Uhr kam es auf der Kreisstraße 1000 zwischen Hildrizhausen und Ehningen zu einem Verkehrsunfall mit einer 25-jährigen Jaguar-Fahrerin und einer ihr entgegenkommenden 44-jährigen BMW-Fahrerin. Die 25-Jährige befuhr die Kreisstraße aus Hildrizhausen kommend, um an der Anschlussstelle Hildrizhausen auf die Bundesautobahn 81 in Richtung Singen aufzufahren. Mutmaßlich übersah die Jaguar-Lenkerin während des Abbiegens nach links den BMW im Gegenverkehr, worauf es im Einmündungsbereich zur Kollision zwischen den Fahrzeugen kam. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell