Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Täterfestnahme nach versuchtem Einbruch in Brillengeschäft

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Zwei Einbrecher konnten am frühen Sonntagmorgen (18.04.2021, 04.11 Uhr) in der Weinstraße auf frischer Tat festgenommen werden, als sie versuchten, in ein Brillengeschäft einzubrechen. Ob die beiden 39 und 41 Jahre alten Männer für die Einbruchsserie in Kindergärten und Pfarrheime im Bereich von Edenkoben in Betracht kommen, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell