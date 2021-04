Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall auf B 48 - aktuelle Vollsperrung

Am Montag, den 19.04.2021, kam es gegen 11:00 Uhr auf der Bundesstraße 48, zwischen der Anschlussstelle L 494 und Abfahrt Richtung Wernersberg, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Lastkraftwagen, infolge dessen die Bundesstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden musste. Die Unfallaufnahme und Sperrung dauert noch an, weiträumige Umleitungen werden in diesem Moment eingerichtet. Es wird zeitnah nachberichtet.

