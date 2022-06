Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0334 --Polizeifeindliche Farbschmierereien--

Bremen (ots)

Am Freitagvormittag meldete eine Zeugin polizeifeindliche Farbschmierereien an einer Hauswand im Ortsteil Hohentor. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 10:30 Uhr rief eine Zeugin die Polizei und meldete Farbschmierereien an einer Hauswand in der Hohentorsheerstraße/Ecke Pappelstraße. Unbekannte hatten dort auf acht Metern Länge einen Schriftzug mit polizeifeindlichem Bezug sowie ein Anarchiezeichen in blauer Farbe an die Fassade gesprüht.

Die Polizei fragt: "Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?" Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

