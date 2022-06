POL-HB: Nr.: 0333 --Mann zeigt Hitlergruß

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, Burger Heerstraße und Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Beim Handelsmuseum Zeit: 1.6.22, 4 Uhr und 9.50 Uhr Die Polizei stellte am Mittwoch mehrere Einbrecher in Bremen Nord und Mitte. Die Verdächtigen waren in ein Restaurant in Burg-Grambke und in ein Gebäude in der Bahnhofsvorstadt eingestiegen und nach kurzer Flucht durch Einsatzkräfte gefasst worden. Ein ...

