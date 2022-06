POL-HB: Nr.: 0330--Einbrecher in Mitte und Nord gefasst

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, Burger Heerstraße und Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Beim Handelsmuseum Zeit: 1.6.22, 4 Uhr und 9.50 Uhr

Die Polizei stellte am Mittwoch mehrere Einbrecher in Bremen Nord und Mitte. Die Verdächtigen waren in ein Restaurant in Burg-Grambke und in ein Gebäude in der Bahnhofsvorstadt eingestiegen und nach kurzer Flucht durch Einsatzkräfte gefasst worden.

Ein Zeuge hörte gegen 4 Uhr Einbruchgeräusche aus einem Restaurant an der Burger Heerstraße. Als er aus dem Fenster schaute, beobachtete er eine verdächtige Person mit einem Kuhfuß vor dem Lokal und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte stellten vor Ort eine eingeschlagene Scheibe an der Eingangstür fest, die Täter befanden sich nicht mehr in dem Restaurant. Laut Besitzer wurden auf den ersten Blick nur Zigaretten aus der Gaststätte entwendet. Noch in Tatortnähe konnten kurze Zeit später drei Tatverdächtige in einem Auto gestellt werden. Bei einer angeordneten Durchsuchung wurden entsprechende Zigarettenschachteln im Fahrzeug gefunden und beschlagnahmt. Unter dem Beifahrersitz lag griffbereit ein langes Messer. Außerdem entdeckten die Polizisten im Kofferraum diverses Einbruchswerkzeug, darunter auch einen Kuhfuß. Sowohl diese Sachen als auch das Fahrzeug wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Die drei jungen Männer im Alter von 17 und 21 Jahren wurde vorläufig festgenommen. Gegen die beiden 17-jährigen sog. Intensivtäter werden aktuell Haftgründe geprüft. Sie werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Um kurz vor 10 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Bahnhofsvorstadt zwei Männer, die im Bereich des Güterbahnhofes durch ein Fenster in die Räume eines Kunst- und Kulturvereines einbrachen. Eine alarmierte Streife konnte zwei 21 und 33 Jahre alte Tatverdächtige noch am Tatort fassen. Gegen den 33-Jährigen erließ ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen Haftbefehl.

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an, entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

