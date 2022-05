POL-OG: Offenburg - Ertappt, gestellt, verletzt

Hohberg (ots) - Auf einem Gelände des Niederschopfheimer Baggersees blieb am Dienstagmittag ein Lkw beim Abkippen seiner Ladung mit dem Kipper an einer Oberleitung hängen. Gegen 15:30 Uhr fing das Fahrzeug hierdurch an zu brennen und die Feuerwehr rückte aus um den Brand zu löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Über die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt. /ab Rückfragen bitte an: ...

