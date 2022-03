Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Mülheim - Scheunenbrand

Warstein (ots)

Eine Nachbarin bemerkte am Dienstag (8. März 2022), gegen 14.35 Uhr, einen Scheunenbrand an der Möhnestraße. Sie informierte umgehend die Feuerwehr, die den Vollbrand anschließend löschen konnte. Von den in der Stallung befindlichen 165 Schweinen konnten alle Tiere gerettet werden. Ein Tier musste aufgrund seiner Verletzungen später aus Tierschutzgründen "notgetötet" werden. Die B516 wurde im Bereich des Brandortes für mehrere Stunden aufgrund der Rauchentwicklung und umfangreichen Löscharbeiten der Feuerwehr durch die Polizei gesperrt. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort und wird nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen die Brandursache untersuchen. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02902-91000 entgegen. (reh)

