POL-SO: Werl - Gelben Wackerstampfer gestohlen (Korrekturmeldung)

Soest (ots) - Am Montag (7. März 2022) befuhr gegen 16 Uhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Welver den Herzog-Adolf-Weg in Richtung Arnsberger Straße. Kurz vor dem Fußgängerüberweg in Höhe des dortigen Supermarktes querte ein unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehender 33-jähriger Radfahrer aus Soest die Straße in Höhe des Überweges in Richtung des ...

mehr