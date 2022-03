Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall mit Radfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Soest (ots)

Am Montag (7. März 2022) befuhr gegen 16 Uhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Welver den Herzog-Adolf-Weg in Richtung Arnsberger Straße. Kurz vor dem Fußgängerüberweg in Höhe des dortigen Supermarktes querte ein unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehender 33-jähriger Radfahrer aus Soest die Straße in Höhe des Überweges in Richtung des Supermarktes. Hierbei habe er sich nach Zeugenaussage augenscheinlich nicht für den langsam herannahenden Verkehr gekümmert und wurde auf dem Überweg vom Wagen des 58-Jährigen touchiert. Der Radfahrer fiel daraufhin auf die Motorhaube des Wagens und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Radfahrer zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus, wo ihm zudem noch eine Blutprobe entnommen wurde. Es entstand bei dem Unfall lediglich geringer Sachschaden. Zum Unfallzeitpunkt trug der Radfahrer keinen Fahrradhelm. Auch wenn Fahrradhelme keine Unfälle verhindern können, so können die Unfallfolgen für Verletzte hierdurch reduziert werden. (reh)

