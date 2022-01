Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Kirche

Täter flüchten ohne Beute

Bedburg-Hau Hau (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 19:00 Uhr, und Montag (10. Januar 2022), 16:00 Uhr, sind unbekannte Täter über ein Kellerfenster in eine Kirche an der Straße Reindershof eingedrungen. Im Inneren hebelten sie eine weitere Tür im Erdgeschoss auf. Als die Unbekannten durch ihr Tun einen Alarm auslösten, flüchteten sie ohne Beute. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

