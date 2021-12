Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Unbekannte stehlen Möbel von der Terrasse einer Gaststätte; Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Im Zeitraum von Montag, 23:00 Uhr bis Dienstag, 9:30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Einrichtungsgegenstände einer Gaststätte in der Straße "Klausenpfad". Die Möbelstücke, bei denen es sich um zwei Tische sowie mehrere Stühle, eine Glasplatte und einen Bilderrahmen im Wert von ca. 2800 Euro handelt, standen zum Tatzeitpunkt auf der Terrasse des Lokals. Wie die Unbekannten das Grundstück betreten und die Gegenstände abtransportieren konnten, ist bislang noch unklar. Einer der gestohlenen Tische wurde noch am Dienstagabend gegen 17:45 Uhr von einem Spaziergänger am Wegrand im Handschuhsheimer Feld aufgefunden. Er verständigte sofort die Polizei. Wie der Tisch dorthin gelangte und warum die Unbekannten das Möbelstück zurückließen, ist derzeit nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche in der Straße "Klausenpfad" sowie in der näheren Umgebung festgestellt haben. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 45690 zu melden.

