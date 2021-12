Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Transporter fährt Radfahrer um und flüchtet - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Dienstag gegen 13 Uhr übersah ein bislang unbekannter Transporterfahrer beim Abbiegen von der Speyerer Straße in die Carl-Benz-Straße einen 21-jährigen Radfahrer, kollidierte mit diesem und flüchtete. Der Unbekannte war auf der Speyerer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und bog nach rechts in die Carl-Benz-Straße ab. Hier stieß er mit dem 21-Jährigen zusammen, wodurch der Radfahrer zu Boden geworfen wurde. Der Transporterfahrer fuhr über das Rad, zerstörte dieses völlig und fuhr ohne anzuhalten davon. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Eine genaue Beschreibung des Fahrzeugs liegt nicht vor. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtenden Transporter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

