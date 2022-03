Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Schlägerei in der Zentralen Unterbringungseinrichtung

Möhnesee (ots)

Am Dienstagabend (8. März 2022) kam es gegen 21.45 Uhr zu einer Schlägerei zweier größerer Personengruppen mit algerischem und kurdischem Migrationshintergrund. Im Laufe des Tages kam es bereits zu kleineren Streitereien zwischen zwei Parteien, die am Abend in einer handfesten Auseinandersetzung mündeten. Bei Eintreffen des ersten Streifenwagens befanden sich circa 250 Personen zwischen zwei Gebäuden, die nach Angaben des Sicherheitsdienstes u. a. mit Eisenstangen bewaffnet waren. Die Polizei zog hierauf aus anderen Behörden weitere Einsatzkräfte hinzu, um die Lage zu beruhigen. Im Rahmen der Streitigkeiten wurden zwei Mitarbeiter des dortigen Sicherheitsdienstes leicht verletzt. Zwei leicht verletzte Bewohner brachten Mitarbeiter des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus. 18 Bewohner wurden mit einem Bus in eine andere Unterbringungseinrichtung verbracht. (reh)

