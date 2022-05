Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, B3 - Unfälle

Hohberg (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in Hofweier zu gleich zwei Verkehrsunfällen. Eine Spinne an der Frontscheibe war offenbar ursächlich, dass gegen 7:20 Uhr eine Opel-Fahrerin auf der B3 auf Höhe Hofweier in Fahrtrichtung Offenburg auf die Gegenfahrbahn geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, kam ein entgegenkommender Transporter-Fahrer beim Ausweichen rechts von der Fahrbahn ab und unterhalb auf dem Radweg zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ob ein Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt. Gegen 9:25 Uhr war eine Daihatsu-Fahrerin auf der B3 in Fahrtrichtung Lahr unterwegs. Als die Seniorin nach links in die Freiburger Straße in Hofweier abbiegen wollte, kam es im Einmündungsbereich zu einer Kollision mit einer entgegenkommenden 19-jährigen Passat-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Frauen leicht. Sie wurden mit Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

/ph

