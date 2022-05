Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Kollision zwischen zwei Radfahrern

Offenburg (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern kam es am Montagmorgen auf dem Radweg entlang der Schutterwälder Straße. Gegen 8:15 Uhr befuhr ein 14-jähriger Schüler den Radweg von der Innenstadt kommend in Richtung Messe, während ein 58-Jähriger in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Jugendliche aus bislang unbekannter Ursache zu weit links fuhr und es dadurch zur Kollision mit dem ordnungsgemäß fahrenden Endfünfziger gekommen sein könnte. Beide Zweiradfahrer wurden offenbar leicht verletzt und konnten nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. An den Rädern entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

