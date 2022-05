Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0328--Farbvandalismus in Hemelingen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Mahndorf, Mahndorfer Heerstraße und Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Alter Postweg Zeit: 25.05.22 bis 31.05.22

In Hemelingen brachten Unbekannte in den letzten Tagen unter anderem ein Hakenkreuz und eine rassistische Beleidigung mit schwarzer Farbe an Außenfassaden einer Schule an. Auch auf einem Friedhof in Hemelingen kam es zu Farbvandalismus. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Hausmeister einer Grundschule an der Mahndorfer Heerstraße entdeckte am Dienstagmorgen mehrere Farbschmierereien, darunter ein Hakenkreuz, eine rassistische Beleidigung und mehrere Schriftzüge sowie Symbole in schwarzer Farbe. Die Schmierereien waren am Montagnachmittag noch nicht da.

Schon am Montag wurde ein Mitarbeiter eines Friedhofes am Alten Postweg auf mehrere Farbschmierereien aufmerksam. Unbekannte Täter beschädigten über das lange Wochenende mit drei Farbbeuteln und pinker Farbe die Wand einer Kapelle sowie eine Gedenktafel für Opfer des zweiten Weltkrieges.

Die Zeugen informierten in beiden Fällen die Polizei, die Kriminalpolizei nahm umgehend die Ermittlungen auf. Zeugen melden sich jederzeit bei Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888.

