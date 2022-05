POL-HB: Nr.: 0325 --Vorstellung der digitalen Kotrollquittungen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Gete, Kirchbachstraße Zeit: 29.05.2022, 16:20 Uhr Sonntagnachmittag gelangte eine falsche Bankmitarbeiterin am Telefon an die Ersparnisse eines 85-Jährigen im Ortsteil Gete. Ihre Masche: Sie wies den Mann an, sich eine PC-Software herunter zu laden und gelangte so an sensible Daten. Die Polizei gibt Präventionstipps. Gegen 16:20 Uhr meldete sich eine Frau telefonisch bei ...

