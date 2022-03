POL-FR: Frau wegen Hund gestürzt und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bad Krozingen/Eschbach/Hartheim (ots) - Am 06.03.2022, gegen 21:30 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Müllheim ein weißer BMW 125i in der Burgstraße in Bad Krozingen-Tunsel auf, dessen Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Dieser ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Die Verfolgung setzte sich zunächst in Richtung ...

