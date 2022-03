POL-FR: Rheinfelden: wieder hintere Kennzeichen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 06.03.2022, gegen 12:10 Uhr, kam es in der Endinger Straße in Endingen-Königschaffhausen zu einem Brand in einem Bürogebäude. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts eines elektronischen Gerätes war es zu einem Brandausbruch gekommen. Durch das schnelle Eingreifen eines Bewohners mit einem Feuerlöscher und dem zügigem Einschreiten der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers ...

