Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: 41-jährige Frau schlägt Dieb in die Flucht

Freiburg (ots)

Eine 41-jährige Frau bemerkte am Freitag, 04.03.2022, gegen 16.25 Uhr, eine männliche Person an ihrem in der Blansinger Straße geparkten Mercedes, welche gerade im Begriff war aus dem unverschlossenen Mercedes aus der Mittelkonsole abgelegte Zigarettenpackungen zu stehlen. Die Frau konnte dies vereiteln, indem sie dem Mann die Zigarettenpackungen aus der Hand schlug. Der Mann flüchtete mit einem Tretroller in Richtung Mappacher Straße. Bei einer Nachschau in ihrem Fahrzeug konnte die 41-Jährige das Fehlen ihrer Sonnenbrille feststellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell