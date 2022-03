Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitag (04.03.2022), 18:00 Uhr, und Samstag (05.03.2022), 11:00 Uhr, drei Autos in der Geyer-zu-Lauf-Straße in Emmendingen. Die am Straßenrand geparkten Fahrzeuge wurden mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht nicht bemessen werden.

Auch in Malterdingen ist es im genannten Zeitraum, in der Gartenstraße zur Sachbeschädigung an sechs geparkten Fahrzeugen gekommen. Dort wurden die Fahrzeuge darüberhinaus auch mit einer unbekannten Flüssigkeit beschiert.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell