POL-FR: Kandern: Spiegel abgefahren - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitag (04.03.2022), 18:00 Uhr, und Samstag (05.03.2022), 11:00 Uhr, drei Autos in der Geyer-zu-Lauf-Straße in Emmendingen. Die am Straßenrand geparkten Fahrzeuge wurden mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht nicht bemessen werden. Auch in Malterdingen ist es im genannten Zeitraum, in der Gartenstraße ...

mehr