Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Bad Krozingen/Eschbach/Hartheim (ots)

Am 06.03.2022, gegen 21:30 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Müllheim ein weißer BMW 125i in der Burgstraße in Bad Krozingen-Tunsel auf, dessen Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Dieser ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Die Verfolgung setzte sich zunächst in Richtung Bremgarten fort, wobei der Fahrer bereits innerorts mit Geschwindigkeiten weit über 100 km/h fuhr. Der weitere Weg führte über Bremgarten, Feldkirch und Schlatt bis nach Eschbach, wobei der Fahrer außerorts sein Fahrzeug auf über 200 km/h beschleunigte. Letztlich wurde das Fahrzeug durch die verfolgende Streifenbesatzung im Bereich Eschbach kurzzeitig aus den Augen verloren. Eine andere, hinzugerufene Streifenbesatzung entdeckte das Fahrzeug kurz darauf erneut zwischen Schmidhofen und Bad Krozingen, wobei es in Bad Krozingen wieder aus den Augen verloren wurde. Nach Befragung einzelner Zeugen sei das Fahrzeug auch danach noch im Innenstadtbereich von Bad Krozingen mit sehr hohen Geschwindigkeiten und quietschenden Reifen aufgefallen.

Bereits zu Beginn der Verfolgung in Tunsel konnte durch die Polizeistreife beobachtet werden, wie eine Fußgängerin, welche gerade die Fahrbahn überqueren wollte, geistesgegenwärtig durch ihre Begleitung zurückgezogen wurde. Auch hier fuhr das Fahrzeug bereits mit ca. 120 km/h in der Zone 30 an den beiden Fußgängern vorbei. Die Polizei sucht neben Zeugen der Vorfälle insbesondere auch weitere Geschädigte, welche durch die beschriebene Fahrweise gefährdet wurden.

Gegen den zwischenzeitlich ermittelten Fahrzeugführer wird neben der Gefährdung des Straßenverkehrs auch aufgrund eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Flucht vor der Polizei in der hier beschriebenen Weise erfüllt auch diesen Straftatbestand.

Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell