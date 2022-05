Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0324 --Achtung: Betrüger am Telefon--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Gete, Kirchbachstraße Zeit: 29.05.2022, 16:20 Uhr

Sonntagnachmittag gelangte eine falsche Bankmitarbeiterin am Telefon an die Ersparnisse eines 85-Jährigen im Ortsteil Gete. Ihre Masche: Sie wies den Mann an, sich eine PC-Software herunter zu laden und gelangte so an sensible Daten. Die Polizei gibt Präventionstipps.

Gegen 16:20 Uhr meldete sich eine Frau telefonisch bei dem Senioren in der Kirchbarchstraße und gab sich als Bankmitarbeiterin aus. Sie gab an, bei dem 85 Jahre alten Mann eine Sicherheitsüberprüfung seines Online-Bankings durchführen zu wollen. Die Unbekannte wies ihn an, eine Software herunterzuladen, womit die Frau Zugriff auf seinen Computer erhielt. Zudem gab der Rentner sensible Daten preis. Im Laufe des Telefonats wurde er immer misstrauischer, beendete das Gespräch und rief die Polizei. Anschließend stellte er eine Bargeldabbuchung fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt:

Geben Sie niemals sensible Daten am Telefon heraus oder gewähren Sie einem unbekannten Anrufer Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Software. Unterbrechen Sie derartige Gespräche sofort und legen Sie auf. Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie unverzüglich betroffene Passwörter. Lassen Sie Ihren PC überprüfen und die Software auf dem Rechner löschen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Wenden Sie sich in akuten Situationen an die Polizei unter der 110.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell