Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ohne Versicherungskennzeichen unterwegs

Lennestadt (ots)

Am Donnerstag (24. Februar) ist einer Streifenwagenbesatzung einen E-Scooter-Fahrer auf der Helmut-Kumpf-Straße in Altenhundem aufgefallen, weil dieser an seinem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen hatte. Bei der Kontrolle gab der 18-Jährige an, noch keine Versicherung für den E-Scooter abgeschlossen zu haben. Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt und schrieben eine entsprechende Anzeige. Weitere Informationen rund um E-Scooter bzw. Elektrokleinstfahrzeuge erhalten Interessierte hier: https://polizei.nrw/e-scooter.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell