Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0319 --Auto brennt nach Flucht vor der Polizei aus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Contrescarpe / Am Staatsarchiv Zeit: 28.05.2022, ca. 03.00 - 03.30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel ein Autofahrer in der Bahnhofsvorstadt der Polizei aufgrund seiner rasanten Fahrweise auf. Als diese ihn kontrollieren wollten, verursachte er einen Verkehrsunfall und fuhr bei der anschließenden Flucht auf die Einsatzkräfte zu. Der Wagen brannte anschließend in Tatortnähe komplett aus. Bei dem Feuer wurde ein Haus in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 03.00 Uhr führten Einsatzkräfte der Polizei Bremen eine Verkehrskontrolle vor dem Finanzamt durch. Aus dem Richtweg kam plötzlich ein schwarzer Kleinwagen mit hoher Geschwindigkeit, der bei Erblicken der Polizei abrupt abgebremst und rückwärts in den Richtweg gesteuert wurde. Hier kollidierte der Fahrzeugführer mit zwei parkenden Autos. Als die Einsatzkräfte den Fahrer ansprechen wollten, fuhr er auf diese zu und stoppte, obwohl ein Beamter seine Dienstwaffe auf ihn richtete, nicht ab. Die Polizistinnen und Polizisten konnten ausweichen und der Mann steuerte das Auto entgegengesetzt der Einbahnstraße in die Contrescarpe und flüchtete. Er wird als 20-25 Jahre mit kurzen dunklen Haaren und einem grauen Pullover beschrieben.

Einige Zeit später meldeten Zeugen einen brennenden PKW in der Straße Am Staatsarchiv. Hierbei handelte es sich um den Fluchtwagen, einen schwarzen VW Lupo mit Delmenhorster Kennzeichen. Dieser rollte brennend eine Garagenabfahrt herunter und prallte gegen das Tor. Durch die Flammen wurden Teile des Mehrparteienhauses stark beschädigt. Einige Bewohner mussten durch die Feuerwehr während der Löscharbeiten an Haus und Auto in Sicherheit gebracht werden. Es wurde niemand verletzt. Ein Anwohner hatte vor dem Brand mehrere junge Männer aus dem Auto flüchten sehen. Er beschrieb diese als ca. 18 Jahre alt und dunkel gekleidet. Eine der Personen soll einen roten Kapuzenpullover getragen haben.

Die weiteren Ermittlungen zu Hintergründen und den PKW-Insassen dauern an. Zeugen, die Fahrzeug und Personen vor oder nach den Ereignissen gesehen haben, werden gebeten sich unter 0421 / 362 - 3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell