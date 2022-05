Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0318 --Einbruch in Kirchenbüro--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Domsheide Zeit: 25.05.2022 bis 27.05.2022

In den vergangenen Tagen brachen unbekannte Täter in der Altstadt in ein Gemeindebüro ein. Dabei erbeuteten sie Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr rief ein Mitarbeiter eines Kirchenbüros in der Straße Domsheide die 110. Unbekannte waren in der Zeit zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen in sein Büro eingestiegen und hatten einen Tresor entwendet. Zudem durchwühlten sie mehrere Schränke. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, erste Spuren gesichert und fragt: Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen rund um die Kirchengemeinde in der Straße Domsheide gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell