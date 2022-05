Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist zeigt sich in schamverletzender Weise - Ratingen - 2205009

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagmittag, 01. Mai 2022, hat sich ein Exhibitionist in schamverletzender Weise auf einem Spielplatz an der Liebigstraße in Ratingen-West gezeigt. Ein 30-jähriger Anwohner hatte den Mann bemerkt und die Polizei informiert. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und bitten Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 12:10 Uhr beobachtete ein 30-jähriger Anwohner der Liebigstraße einen Mann, der im Innenhof eines Wohnkomplexes auf einer Parkbank an einem Spielplatz lag. Der Mann hatte seine Hose herabgezogen und zeigte sich in schamverletzender Weise. Kinder oder andere Anwohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Spielplatz oder dem Innenhof anwesend.

Der 30-Jährige fühlte sich durch die Handlungen des Mannes belästigt und informierte folgerichtig die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten entfernte sich der Mann fußläufig in Richtung Berliner Straße. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Beamten den Exhibitionisten im Umfeld nicht mehr antreffen.

Der Zeuge kann den Tatverdächtigen folgendermaßen beschreiben:

- circa 180cm groß - schlanke Statur - Alter unbekannt - trug auffällig blond-orange gefärbte lockige Haare (sogenannter "Afro") - bekleidet mit einem grünen Pullover, einer schwarzen Kapuzenjacke mit Fell und einer blauen Jeans und schwarzen Schuhe - führte einen schwarzen Rucksack mit orangefarbenen Streifen mit sich

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identität des Tatverdächtigen sowie dessen Aufenthaltsort oder sonstige sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell