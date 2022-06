Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Zusammenstoß auf Gehweg - Radfahrer gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 31.05.2022 gegen 07:30 Uhr wurde eine 6-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Eichstraße in Bad Dürkheim verletzt. Die 38-jährige Mutter lief mit ihrer Tochter, auf dem Weg zu deren Kindergar-ten, auf dem Gehweg neben der Eichstraße in Bad Dürkheim, in Richtung Schlachthausstraße. Die Tochter fuhr einen Tretroller. Hinter beiden näherte sich ein bislang unbekannter Junge auf einem Fahrrad auf dem Gehweg mit hoher Geschwindigkeit. Es kam aus bislang unbekannten Gründen zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und den beiden Fußgängern. Der Fahrradfahrer zog sich Hautabschürfungen an den Knien zu. Da Mutter und Tochter zu diesem Zeitpunkt keine Verletzungen an sich feststellten, fuhr der Fahrradfahrer, in Absprache mit der Mutter, ohne Austausch der Personalien davon. Erst am Abend konnten beide große Hämatome an ihren Körpern feststellen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet den jungen Fahrer bzw. dessen Eltern sich unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.

