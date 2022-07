Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Wohnungsbrand in Sindelfingen fordert Todesopfer

Ludwigsburg (ots)

Beim Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Sindelfingen ist am Freitagabend eine Person um Leben gekommen. Einsatzkräfte wurden um kurz nach 23 Uhr in die Goldmühlestraße gerufen. Beim Eintreffen drangen bereits Flammen aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Im Rahmen der Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr, konnte der 53- jährige Bewohner der Brandwohnung nur noch tot aufgefunden werden. Die anderen 15 Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen. Der Sachschaden wird auf ca. 90.000 Euro geschätzt.

